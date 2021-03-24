Обезопасить медиков от угроз и насилия решила Рада

Медик. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152228-obezopasit-medikov-ot-ugroz-i-nasiliya-reshila-rada.html

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Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 5124, направленный на расширение гарантий деятельности медработников и фармацевтов.

В частности, предлагается расширить права медработников, предусмотренные Законом Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении», предусмотрев право на защиту от угроз и насилия в связи с исполнением ими своих профессиональных обязанностей, а также на защиту от препятствования их служебной деятельности.

За нарушение указанных прав медработников, будет предусматриваться уголовная ответственность. Для привлечения нарушителей к ответственности, в Уголовный кодекс Украины будет добавлена новая статья — 350−1 УК Украины.

В случае принятия закона, ответственность в виде лишения свободы сроком до 2 лет будет предусматриваться за угрозы убийством или нанесением тяжких телесных повреждений медицинскому работнику или фармацевту в связи с их профессиональной деятельностью. Если же медик или фармацевт пострадает, нарушителя ждет ответственность посерьезней:

за умышленное нанесение побоев или нанесение травм легкой или средней тяжести — ограничение или лишение свободы от 3 до 5 лет;

за умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения — лишение свободы от 5 до 12 лет.

Основанием для подачи данного законопроекта стали участившиеся случаи нападений на медиков во время предоставления ими медицинской помощи, а также многочисленные грабежи аптек.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Министерства здравоохранения Максим Степанов предлагает ввести жесткое наказание за нападение на медиков при исполнении служебных обязанностей.