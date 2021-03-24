Шкарлет. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n152226-naznachenie-shkarleta-ksu-tormozit-rassmotrenie-predstavleniya-oppozicii.html

Ракурс

Сергей Шкарлет, министр образования, вызвал много обсуждений из-за своего назначения. Сразу 45 народных избранников Верховной Рады усомнились в законности его назначения из-за кнопкодавства.

В то же время в Конституционном суде Украины (КСУ) отказываются открывать конституционное производство. Об этом стало известно по результатам заседания КСУ.

Сообщается, что теперь вопрос об открытии конституционного производства по этому делу будет рассматриваться на заседании Палаты суда.

По результатам рассмотрения вопроса об открытии конституционного производства по делу о предоставлении 45 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины постановления Верховной Рады «О назначении Шкарлета С. М. министром образования и науки Украины» принято решение коллегии судей об отказе в открытии конституционного производства по делу, — сообщает пресс-служба КСУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Конституционном суде обжаловали назначение Сергея Шкарлета министром образования Украины, за которое Верховная Рада 17 декабря 2020 года отдала минимально необходимые 226 голосов. В КСУ поступило конституционное представление 45 народных депутатов о соответствии Основному закону постановления парламента № 1119-их от 17 декабря 2020 года «О назначении Шкарлета С. М. Министром образования и науки Украины».