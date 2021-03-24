Шкарлет. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n152226-pryznachennya-shkarleta-ksu-galmuie-rozglyad-podannya-opozyciyi.html

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Сергій Шкарлет, міністр освіти, викликав багато обговорень через своє призначення. Одразу 45 народних обранців Верховної Ради засумнівалися у законності його призначення через кнопкодавство.

Натомість у Конституційному суді України (КСУ) відмовляються відкривати конституційне провадження. Про це стало відомо з результатів засідання КСУ.

Повідомляється, що тепер питання щодо відкриття конституційного провадження у цій справі розглядатиметься на засіданні Великої палати суду.

За наслідками розгляду питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Постанови Верховної Ради «Про призначення Шкарлета С. М. Міністром освіти і науки України» постановлено ухвалу колегії суддів про відмову у відкритті конституційного провадження у справі, — повідомляє прес-служба КСУ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Конституційному суді України оскаржили призначення Сергія Шкарлета міністром освіти України, за яке Верховна Рада 17 грудня 2020 року віддала мінімально необхідні 226 голосів. До КСУ надійшло конституційне подання 45 народних депутатів щодо відповідності Основному закону постанови парламенту № 1119-ІХ від 17 грудня 2020 року «Про призначення Шкарлета С. М. Міністром освіти і науки України».