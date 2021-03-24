Убезпечити медиків від погроз і насильства вирішила Рада

Медик. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152228-ubezpechyty-medykiv-vid-pogroz-i-nasylstva-vyrishyla-rada.html

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Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги й медичного страхування зареєстрував у Верховній Раді законопроект № 5124, спрямований на розширення гарантій діяльності медпрацівників та фармацевтів.

Зокрема, пропонується розширити права медпрацівників, передбачені Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», передбачивши право на захист від загроз і насильства у зв’язку з виконанням ними своїх професійних обов’язків, а також на захист від перешкоджання їхній службовій діяльності.

За порушення зазначених прав медпрацівників передбачатиметься кримінальна відповідальність. Для притягнення порушників до відповідальності до Кримінального кодексу України буде додано нову статтю — 350−1 КК України.

У разі прийняття закону, відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років передбачатиметься за погрози вбивством або нанесенням тяжких тілесних ушкоджень медичного працівника або фармацевту у зв’язку з їхньою професійною діяльністю. Якщо ж медик або фармацевт постраждає, порушника чекає більш серйозна відповідальність:

за умисне нанесення побоїв або заподіяння травм легкої або середньої тяжкості — обмеження або позбавлення волі від 3 до 5 років;

за умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження — позбавлення волі від 5 до 12 років.

Підставою для подачі цього законопроекту стали дедалі частіші випадки нападів на медиків під час надання ними медичної допомоги, а також численні пограбування аптек.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов пропонує ввести жорстке покарання за напад на медиків під час виконання службових обов’язків.