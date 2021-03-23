Харківські угоди - Палиця і Луцький прокоментували скандальне голосування

https://racurs.ua/ua/n152170-harkivski-ugody-palycya-i-luckyy-prokomentuvaly-skandalne-golosuvannya.html

Ракурс

Ігор Палиця, чинний народний депутат, а також екс-парламентар від «Партії регіонів» й нині ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький відповіли на запит «Ракурсу» щодо голосування у 2010 році за Харківські угоди.

«Ракурс» поцікавився у Палиці і Луцького, чи допитувала їх Служба безпеки України, яка має перевірити законність ратифікації угод. Окрім цього, ми попросили прокоментувати тодішнє рішення щодо підтримки угод у Верховній Раді, а також відповісти, чи змінилося їхнє ставлення до цього питання, зважаючи на триваючу агресію Росії на Донбасі та анексію Криму.

Водночас й екс-нардеп й чинний депутат уникають коментарів на згадану тему й у відповідь надсилають «відписки».

У розумінні закону України «Про доступ до публічної інформації» народний депутат України не відноситься до розпорядників публічної інформації, — йдеться у листі-відповіді за підписом нардепа Палиці.

Принагідно повідомляємо, що запитувана інформація на адресу Університету не надходила, — йдеться у листі-відповіді за підписом Луцького.



Нагадаємо, РНБО 11 березня ініціювала перевірку ратифікації у 2010 році так званих Харківських угод, якими термін перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі було пролонговано до 2042 року. Серед тих, хто підтримав Харківські угоди під час голосування у Верховній Раді був олігарх Ринат Ахметов, чинні народні депутати Юлія Льовочкіна (тоді мала прізвище Новікова), Андрій Деркач, Ігор Палиця, Вадим Столар, ректор НАУ Максим Луцький, нинішній глава Одеської обладміністрації Сергій Гриневецький, заступник голови КСУ Сергій Головатий.