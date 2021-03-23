Вакцина від коронавірусу. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n152169-333-smerti-za-dobu-i-vakcyna-dlya-1-v-poroshenka-vymagaut-covid-zasidannya-rnbo-video.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. «Європейська солідарність» вимагає на позачерговому засіданні парламенту насамперед розглянути питання боротьби з коронавірусом.

Передусім країна має почути стратегію влади у боротьбі з пандемією та вирішенням катастрофічної нестачі вакцин. Станом на сьогодні вони спромоглися завезти мізерну кількість доз, достатню для вакцинації максимум 250 тис. осіб. Це не охоплює й відсотка населення, — заявив у відеозверненні співголова фракції Артур Герасимов.

Він зауважив, що за минулу добу жертвами коронавірусу в Україні стали 333 людини, водночас у Великій Британії завдяки масовій вакцинації за минулу добу зафіксували найнижчу смертність з вересня 2020 року.

Протидія пандемії та вакцинація давно перестали бути винятково медичними, а стали геополітичними питаннями, які вирішуються завдяки дипломатичній майстерності керівництва держав, — наголосив Герасимов.

Також у Порошенка вимагають розглянути проблему боротьби з коронавірусом на засіданні РНБО.

Ми вимагали й вимагаємо проблему боротьби з коронавірусом розглянути на засіданні РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій. Неприпустимо перетворювати Радбез у піар-агенцію для обслуговування Зеленського. Цей «орган» повинен розглядати найважливіші питання безпеки держави, — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 11 тис. 476 нових хворих на коронавірус, серед них 606 дітей та 357 медпрацівників.