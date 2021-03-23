40 т медичного сміття зі Львова скинули біля Житомира. Фото: Нацполіція

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Стихійне сміттєзвалище з львівським сміттям з’явилося на території Житомирської області.

Нелегальний смітник виявили у селі Будичани. Побутові відходи, серед яких — медичні відходи і квитанції зі Львова, виявили на території колишнього цегляного заводу. Також серед сміття місцеві мешканці знайшли маски, халати, рукавички, упаковки від таблеток та інших препаратів. Дозволу на розміщення сміття в директора підприємства, на території якого це сталося, не було. Про це 23 березня повідомляється на сайті Чуднівської міської громади.

Правоохоронці, які виїжджали на місце події, зафіксували понад 40 т побутового та промислового сміття. Екологи вже відібрали проби ґрунту.

Поліція розпочала досудове розслідування, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють всі обставини та причетних осіб.

Нагадаємо, у червні 2020 року біля села Копань на Рівненщині невідомі особи викинули 20 т сміття, серед яких були і використані пробірки для тестів на коронавірусну хворобу COVID-19. Небезпечні відходи викинули біля дороги, котра веде до розташованого в цьому населеному пункті сміттєзвалища.