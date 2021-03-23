Ціни на бензин. Фото: https://www.poglyad.tv/

https://racurs.ua/ua/n152167-ciny-na-benzyn-v-ukrayini-znovu-pidskochyly-skilky-koshtuie-palyvo-infografika.html

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Ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 23 березня в порівнянні з попереднім торговим днем знову зросли.

Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

Середні роздрібні ціни на бензин станом на 23 березня становлять:

А-92 — 28,02 грн за літр (+0,05 грн);

А-95 — 29,03 гривень за літр (+0,05 грн);

дизельне паливо — 28,27 грн за літр (+0,03 грн);

автогаз — 15,81 грн за літр (+0,01 грн).

Водночас ціни на нафту впали на 1% у вівторок, 23 березня, через побоювання, що нові карантинні обмеження і повільне розгортання вакцин в Європі сповільнять відновлення попиту. Виробники знижують ціни на фоні надлишку пропозиції.

Раніше ми повідомляли, що ціни на бензин в Україні раптово злетіли 24 лютого. Низка операторів роздрібного ринку підвищила вартість пального після того, як ціни піднялися у мережі групи «Приват».