Ціна на бензин. Фото: РИА Новости

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Ціна на бензин в Україні різко змінилася останніми днями. Роздрібні ціни пальне в Україні значно зросли буквально за добу.

Бензин А-95 подорожчав на 44 копійки. Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

Повідомляється, що середні роздрібні ціни на бензин станом на 19 березня становлять:

А-92 — 27,80 грн за літр (+0,44 грн);

А-95 — 28,81 грн за літр (+0,44 грн);

дизельне паливо — 28,21 грн за літр (+0,44 грн);

автогаз — 15,69 грн за літр (+0,17 грн).

Зауважимо, що ціни на нафту знижуються шостий день поспіль, впавши майже на 9% за тиждень. До цього стрибок цін на нафту у світі призвів до подорожчання бензину в мережах АЗС в Україні. Учасники ринку одноголосно запевняють, що подорожчання палива на заправках безпосередньо пов’язано зі зростанням вартості нафти. Зниження вартості нафти, а також зміцнення курсу гривні до долара може викликати зворотну тенденцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на бензин в Україні раптово злетіли 24 лютого. Низка операторів роздрібного ринку підвищила вартість пального після того, як ціни піднялися у мережі групи «Приват».