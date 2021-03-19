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Ракурс
Ціна на бензин. Фото: РИА Новости

Ціни на бензин знову лихоманить — що відбувається (ІНФОГРАФІКА)

19 бер 2021, 15:20
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Ціна на бензин в Україні різко змінилася останніми днями. Роздрібні ціни пальне в Україні значно зросли буквально за добу.

Бензин А-95 подорожчав на 44 копійки. Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

Повідомляється, що середні роздрібні ціни на бензин станом на 19 березня становлять:

  • А-92 — 27,80 грн за літр (+0,44 грн);
  • А-95 — 28,81 грн за літр (+0,44 грн);
  • дизельне паливо — 28,21 грн за літр (+0,44 грн);
  • автогаз — 15,69 грн за літр (+0,17 грн).

Зауважимо, що ціни на нафту знижуються шостий день поспіль, впавши майже на 9% за тиждень. До цього стрибок цін на нафту у світі призвів до подорожчання бензину в мережах АЗС в Україні. Учасники ринку одноголосно запевняють, що подорожчання палива на заправках безпосередньо пов’язано зі зростанням вартості нафти. Зниження вартості нафти, а також зміцнення курсу гривні до долара може викликати зворотну тенденцію.


Ціна на бензин. Інфографіка: Консалтингова група

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на бензин в Україні раптово злетіли 24 лютого. Низка операторів роздрібного ринку підвищила вартість пального після того, як ціни піднялися у мережі групи «Приват».

Джерело: Ракурс


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