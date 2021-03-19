Цены на бензин. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n151989-ceny-na-benzin-snova-lihoradit-chto-proishodit-infografika.html

Ракурс

Цена на бензин в Украине резко изменилась в последние дни. Розничные цены на топливо в Украине значительно выросли буквально за сутки.

Бензин А-95 подорожал на 44 копейки. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Сообщается, что средние розничные цены на бензин по состоянию на 19 марта составляют:

А-92 — 27,80 грн за литр (0,44 грн);

А-95 — 28,81 грн за литр (0,44 грн);

дизельное топливо — 28,21 грн за литр (0,44 грн);

автогаз — 15,69 грн за литр (0,17 грн).

Отметим, что цены на нефть снижаются шестой день подряд, упав почти на 9% за неделю. До этого скачок цен на нефть в мире привел к подорожанию бензина в сетях АЗС в Украине. Участники рынка единогласно уверяют, что подорожание топлива на заправках напрямую связано с ростом стоимости нефти. Снижение стоимости нефти, а также укрепление курса гривны к доллару может вызвать обратную тенденцию.



Напомним, ранее мы сообщали, что цены на бензин в Украине внезапно взлетели 24 февраля. Ряд операторов розничного рынка повысили стоимость горючего после того, как цены поднялись в сети группы «Приват».