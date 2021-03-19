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Цены на бензин. Фото: РИА Новости

Цены на бензин снова лихорадит — что происходит (ИНФОГРАФИКА)

19 мар 2021, 15:20
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Цена на бензин в Украине резко изменилась в последние дни. Розничные цены на топливо в Украине значительно выросли буквально за сутки.

Бензин А-95 подорожал на 44 копейки. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».


Сообщается, что средние розничные цены на бензин по состоянию на 19 марта составляют:

  • А-92 — 27,80 грн за литр (0,44 грн);
  • А-95 — 28,81 грн за литр (0,44 грн);
  • дизельное топливо — 28,21 грн за литр (0,44 грн);
  • автогаз — 15,69 грн за литр (0,17 грн).

Отметим, что цены на нефть снижаются шестой день подряд, упав почти на 9% за неделю. До этого скачок цен на нефть в мире привел к подорожанию бензина в сетях АЗС в Украине. Участники рынка единогласно уверяют, что подорожание топлива на заправках напрямую связано с ростом стоимости нефти. Снижение стоимости нефти, а также укрепление курса гривны к доллару может вызвать обратную тенденцию.

Цена на бензин. Инфографика: Консалтинговая группаНапомним, ранее мы сообщали, что цены на бензин в Украине внезапно взлетели 24 февраля. Ряд операторов розничного рынка повысили стоимость горючего после того, как цены поднялись в сети группы «Приват».

Источник: Ракурс


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