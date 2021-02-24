Бензин. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150881-v-ukraine-podorojal-benzin-infografika.html

Ракурс

Цены на бензин в Украине внезапно взлетели 24 февраля. Ряд операторов розничного рынка повысил стоимость горючего после того, как вчера цены поднялись в сети группы «Приват».

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr. ua.

Так, теперь в сети ОККО все виды горючего подорожали на 50 коп. за один литр — А-92 теперь стоит до 29,99 грн за литр, А-95 — до 30,99 грн за литр, ДТ — до 29,99 грн/л. Взамен компания WOG подняла цены на 40 коп. за литр. Таким образом, бензин А-92 и ДТ на станциях сети подорожали до 29,89 грн/л, а бензин А-95 подскочил в цене до 30,89 грн за литр. AMIC в среднем подняла цену на все виды горючего на 49 коп./л, KLO — на 20 коп./л.



Цены в сети Motto выросли на 12−25 коп. за литр. Так, А-92 вырос в цене до 24,21 грн/л, А-95 — до 25,15 грн/л, ДТ — до 24,03 грн/л. Сеть «БРСМ-Нафта» подняла цены на бензины лишь на 23 коп. за литр. Такие сети как Shell, Chipo, «Укр-Петроль», Mango, ZOG, «Рур Групп» повысили цену горючего в пределах 0,25−1 грн/л.

Отметим, что накануне топливо в сетях группы «Приват» подорожало на 1 грн/л. Сегодня самая консолидированная сеть группы «Приват"("Авиас», ANP, «Укрнафта») подняла цены на бензин и дизельное топливо еще на 1 грн/л.

Напомним, ранее мы сообщали, что цены на бензин на украинских АЗС должны снизиться на 3−5 грн за один литр. Такого мнения придерживаются в Антимонопольном комитете (АКМУ). В течение последних недель в Украине фиксируется тенденция к незначительному снижению цен на бензин на фоне значительного снижения мировых цен на нефть.