Пальне. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150881-v-ukrayini-podorojchav-benzyn-infografika.html

Ракурс

Ціни на бензин в Україні раптово злетіли 24 лютого. Низка операторів роздрібного ринку підвищила вартість пального після того, як учора ціни піднялися у мережі групи «Приват».

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr. ua.

Так, відтепер у мережі ОККО всі види пального подорожчали на 50 коп. за один літр — А-92 відтепер коштує до 29,99 грн за літр, А-95 — до 30,99 грн за літр, ДП — до 29,99 грн/л. Натомість компанія WOG підняла ціни на 40 коп. за літр. Таким чином, бензин А-92 і ДП на станціях мережі подорожчали до 29,89 грн/л, а бензин А-95 підскочив у ціні до 30,89 грн за літр. AMIC у середньому підняла ціну на всі види пального на 49 коп./л, KLO — на 20 коп./л.

Ціни в мережі Motto виросли на 12−25 коп. за літр. Так, А-92 виріс у ціні до 24,21 грн/л, А-95 — до 25,15 грн/л, ДП — до 24,03 грн/л. Мережа «БРСМ-Нафта» підняла ціни на бензини лише на 23 коп. за літр. Такі мережі як Shell, Chipo, «Укр-Петроль», Mango, ZOG, «Рур Груп» підвищили ціну пального в межах 0,25−1 грн/л.

Зауважимо, що напередодні пальне в мережах групи «Приват» подорожчало на 1 грн/л. Сьогодні найбільша консолідована мережа групи «Приват» («Авіас», ANP, «Укрнафта») підняла ціни на бензин і дизельне пальне ще на 1 грн/л.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на бензин на українських АЗС повинні знизитися на 3−5 грн за один літр. Такої думки дотримуються в Антимонопольному комітеті (АКМУ). Протягом останніх тижнів в Україні фіксується тенденція до незначного зниження цін на бензин на тлі значного зниження світових цін на нафту.