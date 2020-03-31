Бензин. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n136015-ciny-na-benzyn-azs-mojut-znyzyty-na-3-5-grn-za-litr-antymonopolnyy-komitet.html

Ракурс

Ціни на бензин на українських АЗС повинні знизитися на 3−5 грн за один літр. Такої думки дотримуються в Антимонопольному комітеті (АКМУ).

Протягом останніх тижнів в Україні фіксується тенденція до незначного зниження цін на бензин на тлі значного зниження світових цін на нафту, повідомляє прес-служба АКМУ.

За попередніми розрахунками АКМУ, українські АЗС мають можливість істотно знизити ціни на бензин, але не поспішають цього робити.

Сьогодні, 31 березня, АКМУ проведе зустріч із представниками великих українських мереж АЗС, які працюють під брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar та UPG.

АКМУ вимагатиме пояснень, чому в Україні не знижуються ціни на бензин у той час, коли на світовому ринку спостерігається обвал вартості нафти.

У АКМУ очікують, що після цієї зустрічі на українських АЗС ціни на бензин знизяться.

Як раніше писав «Ракурс», 30 березня вартість одного бареля нафти марки Brent впала до 22,4−22,8 дол. За прогнозами аналітиків, ціна на нафту може опустити нижче 20 дол.