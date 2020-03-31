Бензин. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n136015-ceny-na-benzin-azs-mogut-snizit-na-3-5-grn-za-litr-antimonopolnyy-komitet.html

Ракурс

Цены на бензин на украинских АЗС должны снизиться на 3−5 грн за один литр. Такого мнения придерживаются в Антимонопольном комитете (АКМУ).

На протяжении последних недель в Украине фиксируется тенденция к незначительному снижению цен на бензин на фоне значительного снижения мировых цен на нефть, сообщает пресс-служба АКМУ.

По предварительным расчетам АКМУ, украинские АЗС имеют возможность существенно снизить цены на бензин, но не спешат этого делать.

Сегодня, 31 марта, АКМУ проведет встречу с представителями крупных украинских сетей АЗС, которые работают под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar и UPG.

АКМУ будет требовать объяснений, почему в Украине не снижаются цены на бензин в то время, когда на мировом рынке наблюдается обвал стоимости нефти.

В АКМУ ожидают, что после этой встречи на украинских АЗС цены на бензин снизятся.

Как ранее писал «Ракурс», 30 марта стоимость одного барреля нефти марки Brent упала до 22,4−22,8 долл. По прогнозам аналитиков, цена на нефть может опустить ниже 20 долл.