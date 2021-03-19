Колекторы. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n151988-kollektorov-pristrunili-v-rade-ih-budut-nakazyvat-za-davlenie-na-doljnikov.html

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Как избавиться от коллекторов — это вопрос беспокоит украинцев, страдающих он навязчивых звонков работников коллекторских компаний.

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона № 4241 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности». Закон во втором чтении поддержали 274 народных депутатов. Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, законопроект дает определение таких терминов как «урегулирование просроченной задолженности» и «коллекторская компания».

Законом установлены следующие требования к коллекторским компаниям и банкам:

соблюдать требования этического поведения и правила взаимодействия с должником;

информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности и/или уступить требование новому кредитору;

заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний;

сообщить в Национальный банк Украины о заключении с коллекторской компанией договора (в тех сроках и порядках, которые определены НБУ;

контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений;

обязательно расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний или в случае нарушения ею требований к этическому поведению (два и более раза в год)

Согласно законопроекту, надзор за коллекторскими компаниями будет осуществлять Национальный банк Украины. В частности, регулятор сможет устанавливать дополнительные требования по взаимодействию с потребителями, штрафовать компании-нарушители и исключать их из Реестра коллекторских компаний.

Документ, в частности, устанавливает исчерпывающий перечень средств разрешенного взаимодействия с должником и ограничивает максимальную частоту такого взаимодействия. За нарушение этих требований коллекторы могут быть наказаны штрафом или исключением из реестра с последующим запретом на ведение такой деятельности.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Министерстве юстиции Украины рассказали, как избавиться коллекторов.