Стали известны все пары 1/4 Лиги чемпионов. Фото: УЕФА

https://racurs.ua/n151987-stali-izvestny-vse-pary-chetvertfinala-ligi-chempionov-infografika.html

Ракурс

Жеребьевка Лиги чемпионов состоялась в пятницу, 19 марта.

В штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне команды узнали своих соперников в четвертьфинале. Информация о результатах жеребьевки опубликована на странице УЕФА в Twitter.

Все пары ¼ финала Лиги чемпионов:

Манчестер Сити (Англия) — Боруссия Д (Германия)

Порту (Португалия) — Челси (Англия)

Бавария (Германия) — Пари Сен-Жермен (Франция)

Реал (Испания) — Ливерпуль (Англия)

Также сегодня стало известно, кто с кем может сыграть в рамках полуфинальных противостояний. В полуфинале победитель пары «Реал"/"Ливерпуль» встретится с победителем пары «Порту"/"Челси», а победитель пары «Бавария"/"ПСЖ» — с победителем пары «Манчестер Сити"/"Боруссия».

В УЕФА отметили, что первые поединки состоятся 6−7 апреля, а ответные — 13−14 апреля. Полуфиналы будут сыграны 27−28 апреля и 4−5 мая, а финал пройдет в Стамбуле 29 мая.

Напомним, 17 марта в восьмерку лучших команд Лиги чемпионов текущего сезона присоединились лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария», которые уверенно обыграли своих соперников.