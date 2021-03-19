Отмену перевода стрелок часов в Украине провалила Рада

https://racurs.ua/n151986-otmenu-perevoda-strelok-chasov-v-ukraine-provalila-rada.html

Ракурс

Рада не смогла отменить переход Украины на летнее время. Страна и в дальнейшем будет переводить часы два раза в год — осенью и весной, как было до этого. Инициаторы намеревались установить только одно время — зимнее.

Соответствующий закон «Об исчислении времени в Украине» № 4201 предлагал установить единое время на всей территории страны. Этот документ 19 марта поддержали только 212 нардепов. Впоследствии предложение отправить на доработку перед вторым чтением поддержали 226 народных нардепов.

Установление и закрепление на всей территории Украины без исключения единого киевского времени также позволит укрепить и вопросы безопасности позиции Украины и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, — говорится в пояснительной записке.

Ежегодно переход на зимнее время происходил в последнее воскресенье октября. Ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное применяется сейчас примерно в 60 странах.

При этом около 140 стран или никогда не пользовались сезонным времени, или отказались от такой практики. Европейский парламент 26 марта 2019 года также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года.

Идея перевода часов на летнее время призвана более рационально использовать дневной свет. Впервые ее предложил известный ученый и один из основателей США Бенджамин Франклин. Но широко воплощать ее начали уже в XX веке.

Один из главных аргументов в ее пользу — экономия электроэнергии. Период человеческой активности преимущественно совпадает со световым днем, поэтому нет необходимости лишний раз включать искусственное освещение и терять электроэнергию.