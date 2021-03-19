Вакцинальное сотрудничество с COVAX разблокировала Рада

https://racurs.ua/n151978-vakcinalnoe-sotrudnichestvo-s-covax-razblokirovala-rada.html

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Поставку вакцин в Украину разблокировала Верховная Рада. Речь идет о сотрудничестве Киева с глобальной инициативой COVAX.

Парламент рассмотрел законопроект об освобождении от ответственности производителей вакцин от COVID-19 и всех привлеченных медиков за любые негативные последствия вакцинации. Рада рассматривала вопрос по ускоренной, так называемой «ковидной процедуре».

За такое решение в парламенте сначала нашлось 238 голосов, а во втором чтении — 236 голосов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что без принятия этого документа Украина не сможет получить препараты для прививки по инициативе COVAX. В частности, речь идет о вакцине производства Pfizer/Biontech, которую Министерство здравоохранения рассчитывает получить уже в апреле.

Законопроект № 5247 внес в Раду Кабинет министров 15 марта. Профильный комитет парламента рекомендовал принять этот проект сразу в целом с дополнением, что в случае наступления негативных последствий, государство будет осуществлять компенсационные выплаты.

Закон вносит изменения в закон Украины «О лекарственных средствах» относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательство.

Участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин, — говорится в тексте закона.



Украина должна получить в рамках глобальной инициативы COVAX 8 млн доз вакцины. Поставка первой партии вакцины Pfizer в количестве 117 тыс. доз ожидалась в середине февраля, теперь чиновники Минздрава заявляют, что первая партия поступит в апреле.

Пока в Украине вакцинируют вакциной Covishield (разработка Oxford/AstraZeneca), произведенной на мощностях Serum Institute в Индии. 500 тыс. доз этой вакцины прибыли в Украину в конце февраля.