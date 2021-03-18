Pfizer украинцам обещают уже в апреле

https://racurs.ua/n151924-pfizer-ukraincam-obeschaut-uje-v-aprele.html

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Вакцина от COVID производства американской компании Pfizer («Пфайзер») поступит в Украину в апреле. При этом вакцина будет поступать траншами — частями.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Александр Заика.

Также поставки будут во втором полугодии 2021 года.

Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласовываются с поставщиками до того, как они попадают в Украину, — пояснил чиновика.

В начале марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что поставки Pfizer/BioNTech начнутся «уже в ближайшие недели».

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал не ждать поставки от Pfizer и вакцинироваться препаратом Covishield, который сегодня используется в рамках кампании по иммунизации.

Напомним, что сейчас в Украине вакцинируют военных и медиков, а также остатками доз публичных лиц для поддержки процесса иммунизации.