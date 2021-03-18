Поклонники скандальной 8-летней девочки-блогера «атаковали» омбудсмена Кулебу в сети

https://racurs.ua/n151923-poklonniki-skandalnoy-8-letney-devochki-blogera-atakovali-ombudsmena-kulebu-v-seti-foto.html

Ракурс

8-летнея девочка-блогер, которая попала в скандал из-за откровенных фото с 13-летним подростком Павлом Паем, обратилась к уполномоченному президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе.

Девочка написала чиновнику с предложением встретиться лично, чтобы «посмотреть в глаза друг другу». Об этом она сообщила в Instagram.

На аккаунт Кулебы по ссылке Миланы перешли больше 40 тыс. пользователей.

Скорее всего, омбудсмен не ответил девочке, ведь впоследствии она обратилась к поклонникам.

Девочка призвала своих подписчиков писать комментарии на его странице. Поклонники Миланы откликнулись на эту просьбу.

Под публикациями детского обмудсмена сразу появилось много сообщений, в большинстве из них — емодзи, на которых изображены цветы.

Ранее мы сообщали, что 8-летняя девочка-блогер наделала шума своим «романом» — на своих страницах она заявила, что отныне встречается с 13-летним парнем.

На странице юной девочки начали появляться фото с поцелуями детей, что вызвало возмущение в подписчиков и всколыхнуло украинские соцсети.

На эту ситуацию отреагировал Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба. Он заявил, что уже обратился в Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и киберполицию из-за распространения в соцсетях информации о «романе» 8-летней девочки и ее 13-летнего парня, а также соответствующего контента.