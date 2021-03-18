«Роман» 8-річної блогерки – прихильники дівчинки «атакували» омбудсмена Кулебу в мережі

https://racurs.ua/ua/n151923-roman-8-richnoyi-blogerky-pryhylnyky-divchynky-atakuvaly-ombudsmena-kulebu-v-mereji-foto.html

Ракурс

8-річна дівчинка-блогерка Мілана Маханець, яка потрапила у скандал через відверті фото з 13-річним підлітком Павлом Паєм, звернулася до уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби.

Дівчинка написала до чиновника з пропозицією зустрітися особисто, щоб «подивитися в очі один одному». Про це вона повідомила в Instagram.

На акаунт Кулеби за посиланням Мілани перейшли понад 40 тис. користувачів.

Скоріш за все, омбудсмен не відповів дівчинці, адже згодом вона звернулася до прихильників.

Блогерка закликала своїх підписників писати коментарі на його сторінці. Шанувальники Мілани відгукнулися на це прохання.

Під публікаціями дитячого обмудсмена одразу з’явилося багато повідомлень, у більшості з них — емодзі, на яких зображені квіточки.

Раніше ми повідомляли, що 8-річна дівчинка-блогерка наробила галасу своїм «романом» — на своїх сторінках вона заявила, що відтепер зустрічається з 13-річним хлопцем.

На сторінці юної блогерки почали з’являтися фото з поцілунками дітей, що викликало обурення у підписників та сколихнуло українські соцмережі.

На цю ситуацію відреагував Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба. Він заявив, що вже звернувся до Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та Кіберполіції через розповсюджену в соцмережах інформацію щодо «роману» 8-річної блогерки та її 13-річного хлопця, а також відповідний контент.