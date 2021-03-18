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Ракурс
Хакер зламав 15 млн акаунтів — як він працював, фото — Нацполіція

Хакер зламав 15 млн акаунтів — як він працював

18 бер 2021, 14:33
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Хакера зловили в Одеській області. Правоохоронці затримали 24-річного чоловіка.

Він розробив спеціальну програму, яка дозволяла зламувати адміністративні панелі сайтів або додатків.

Хакер зібрав не тільки персональні дані користувачів, але також і дані акаунтів соціальних мереж і емейл, банківські реквізити, передає сайт кіберполіції.

Програма опинялася в гаджетах наших співвітчизників через спеціальний зашифрований pdf-файл. Для запуску даної програми у вигляді документа шахраєві доводилося видавати себе за представника служби безпеки веб-ресурсу.


Правоохоронці також припускають, що він продавав свою розробку на форумах і в месенджерах.

Поліція провела обшук в будинку у чоловіка. У нього вдалося вилучити 15 млн логінів і паролів, зразки вірусного софта і банківські реквізити.

Джерело: Ракурс


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