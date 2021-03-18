Хакер взломал 15 млн аккаунтов — как он работал, фото — Нацполиция

https://racurs.ua/n151922-haker-vzlomal-15-mln-akkauntov-kak-on-rabotal.html

Ракурс

Хакера поймали в Одесской области. Правоохранители задержали 24-летнего мужчину.

Он разработал специальную программу, позволяющую взламывать административные панели сайтов или приложений.

Хакер собрал не только персональные данные пользователей, но также и данные аккаунтов социальных сетей и емейлов, банковские реквизиты, передает сайт киберполиции.

Программа оказывалась в гаджетах наших соотечественников через специальный зашифрованный pdf-файл. Для запуска программы в виде документа мошеннику приходилось выдавать себя за представителя службы безопасности веб-ресурса.

Правоохранители также предполагают, что он продавал свою разработку на форумах и в месенджерах.

Полиция провела обыск в доме у мужчины. У него удалось изъять 15 млн логинов и паролей, образцы вирусного софта и банковские реквизиты.