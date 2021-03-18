Путин вспомнил о здоровье Байдена в ответ на заявления президента США. Фото: РБК

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Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту США Джо Байдену, который назвал его «убийцей».

Глава России вспомнил о здоровье американского коллеги и ответил детской поговоркой. Ответил Байдену Путин во время встречи с представителями оккупационных властей аннексированного Крыма. Трансляцию встречи проводили российские СМИ.

Я бы сказал ему: «Будьте здоровы». Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток. Кто как обзывается, тот так и называется. Это не просто детская поговорка и шутка. Смысл очень глубокий. Психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что это мы. И из этого исходя, оцениваем его действия, — заявил Путин.

Как известно, после заявления Байдена Россия вызвала своего посла в США Анатолия Антонова для консультаций относительно будущих американо-российских отношений. В МИД РФ обвинили Вашингтон в том, что за последние годы он завел российско-американские связи в тупик.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очень плохими высказываниями» слова президента США Джо Байдена о Путине-убийце.

Напомним, президент США Джо Байден в интервью ABC News заявил, что считает главу РФ Владимира Путина «убийцей». Также американский лидер заявил, что российский президент «заплатит» за вмешательство в выборы США.