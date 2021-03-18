Путін згадав про здоров'я Байдена у відповідь на заяви президента США. Фото: РБК

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Президент Російської Федерації Володимир Путін відповів президенту США Джо Байдену, який назвав його «вбивцею».

Глава Росії згадав про здоров’я американського колеги і відповів дитячою приказкою. Відповів Байдену Путін під час зустрічі з представниками окупаційної влади анексованого Криму. Трансляцію зустрічі проводили російські ЗМІ.

Я б сказав йому: «Будьте здорові». Я бажаю йому здоров’я. Кажу це без іронії, без жартів. Хто як обзивається, той так і називається. Це не просто дитяча приказка і жарт. Сенс дуже глибокий. Психологічний. Ми завжди в іншій людині бачимо свої власні якості і думаємо, що це ми. І з цього виходячи, оцінюємо його дії, — заявив Путін.

Як відомо, після заяви Байдена Росія викликала свого посла в США Анатолія Антонова для консультацій щодо майбутніх американсько-російських відносин. У МЗС РФ звинуватили Вашингтон у тому, що за останні роки він завів російсько-американські зв’язки у глухий кут.

А прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав «дуже поганими висловлюваннями» слова президента США Джо Байдена про Путіна-вбивцю.

Нагадаємо, президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC News заявив, що вважає главу РФ Володимира Путіна «вбивцею». Також американський лідер заявив, що російський президент «заплатить» за втручання у вибори США.