Москва пише “доноси” на українську делегацію в ПАРЄ, у Києві відповіли

https://racurs.ua/ua/n151920-moskva-pyshe-donosy-na-ukrayinsku-delegaciu-v-parie-u-kyievi-vidpovily.html

Ракурс

Москва донесла на члена делегації України в ПАРЄ — очільник російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Петро Толстой вдався до практики доносів й поскаржився президенту асамблеї на виступ члена делегації Верховної Ради, нардепа Олексія Гончаренка. Толстого схвилював виступ парламентаря під час січневої пленарної сесії ПАРЄ, у якому було згадано про палац Путіна.

Про це Гончаренко написав у Фейсбуці та Телеграмі.

Толстой написав на мене донос голові ПАРЄ. Російську делегацію зачепило, що я говорив правду про палац Путіна, війну в Україні та їх місце в історії, — повідомив Гончаренко.

За його словами, Толстой скаржиться, що він «двічі образив російську делегацію і зробив дві «неприйнятні заяви».

Від своїх слів я не відмовляюся. Ви — убивця, українофоб і антисеміт. Ви, як і ваш хазяїн Путін, відповідатимете за свої злочини у Гаазі, — заявив Гончаренко.

Згодом нардеп додав, що спробував зателефонувати заступнику голови Держдуми, однак він не відповідав, тому Гончаренко залишив російському делегату голосове повідомлення.

Хотів сказати йому особисто, що не відмовляюся від своїх слів і вважаю Толстого вбивцею, антисемітом і українофобом… Толстой знову злякався і не взяв слухавку. Але я залишив йому голосове повідомлення, — написав Гончаренко у Твіттер.

Нагадаємо, раніше нардеп заявив, у документі на адресу голови ПАРЄ Толстой закликав «вжити ефективних заходів» проти Гончаренка. Зауважимо, що представник РФ нині займає посаду віце-спікера Парламентської асамблеї Ради Європи.

Наступна сесія ПАРЄ запланована на 19−22 квітня.