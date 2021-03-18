Москва пишет «доносы» на украинскую делегацию в ПАСЕ, в Киеве ответили

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Москва донесла на члена делегации Украины в ПАСЕ — глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой решил прибегнуть к практике доносов и пожаловался президенту ассамблеи на выступление члена делегации Верховной Рады, нардепа Алексея Гончаренко. Толстого взволновало выступление парламентария на январской пленарной сессии ПАСЕ, в ходе которого было упомянуто о дворце Путина.

Об этом Гончаренко написал в Фейсбуке и Телеграме.

Толстой написал на меня донос главе ПАСЕ. Российскую делегацию задело, что я говорил правду о дворце Путина, войне в Украине и их месте в истории, — сообщил Гончаренко.

По его словам, Толстой жалуется, что он «дважды оскорбил российскую делегацию и сделал два «неприемлемых заявления».

От своих слов я не отказываюсь. Вы — убийца, украинофоб и антисемит. Вы, как и ваш хозяин Путин, будете отвечать за свои преступления в Гааге, — заявил Гончаренко.

Впоследствии нардеп добавил, что попытался позвонить зампредседателю Госдумы, однако тот не отвечал, поэтому Гончаренко оставил российскому делегату голосовое сообщение.

Хотел сказать ему лично, что не отказываюсь от своих слов и считаю Толстого убийцей, антисемитом и украинофобом… Толстой снова испугался и не взял трубку. Но я оставил ему голосовое сообщение, — написал Гончаренко в Твиттер.

Напомним, ранее нардеп заявил, что в документе на адрес председателя ПАСЕ Толстой призывал «принять эффективные меры» против Гончаренко. Отметим, что представитель РФ в настоящее время занимает должность вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Следующая сессия ПАСЕ запланирована на 19−22 апреля.