Стало известно, сколько людей в Украине заболели коронавирусом повторно. Фото: rovesnyknews.te.uа

https://racurs.ua/n151919-stalo-izvestno-skolko-ludey-v-ukraine-zaboleli-koronavirusom-povtorno-video.html

Ракурс

Повторное заражение коронавирусом в Украине зафиксировали в 1 тыс. 360 случаях.

Мы собрали информацию о людях, которые переболели один раз и были внесены в электронную систему эпиднадзора как выздоровевшие. Через некоторое время им вновь был поставлен диагноз COVID-19. По состоянию 16 марта таких людей было 1 тыс. 360. Это по данным областных лабораторных центров, — рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родына.

В декабре 2020 года ЦОЗ сообщил, что повторный положительный результат ПЦР, полученный не ранее 40 дней от первого положительного результата, был обнаружен у 2 тыс. 161 человека.

Родына сказал, что эти люди могли заразиться различными штаммами коронавируса, но точной информации об этом нет.

Он подчеркнул, что выздоровление после коронавирусной болезни не означает, что человек не может заразиться повторно.

Антитела держатся, по разным данным, от двух до четырех месяцев, — отметил директор Центра общественного здоровья.

Напомним, повторное заражение коронавирусом больше угрожает людям в возрасте 65 лет и старше, чем молодежи. Пожилые люди имеют лишь 47% защиты, а молодые люди, переболевшие COVID-19, на 80% защищены от повторного инфицирования вирусом.