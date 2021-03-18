Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19. Фото:

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Повторное заражение коронавирусом больше угрожает людям в возрасте 65 лет и старше, чем молодежи.

Пожилые люди имеют лишь 47% защиты, а молодые люди, переболевшие COVID-19, на 80% защищены от повторного инфицирования вирусом. Об этом свидетельствуют результаты исследования датских ученых, которое было основано на данных Национальной стратегии по тестированию на COVID-19 в Дании. Об этом говорится в медицинском журнале The Lancet.

Наше исследование подтверждает то, что предполагали иные ученые: повторное заражение COVID-19 редко встречается у молодых, здоровых людей, в то время как пожилые люди более склонны к повторному инфицированию, — уверены исследователи.



Другие результаты исследования указывают на то, что защита от повторного инфицирования стабильно оставалась в течение полугода после перенесения болезни. Также ученые доказали, что меры по защите пожилых людей, включая социальную дистанцию и вакцинацию, необходимы, даже если человек уже инфицировался коронавирусом.

Напомним, украинские специалисты заявили, что «британский» штамм коронавирусной болезни COVID-19, который недавно обнаружили в Украине, поражает в основном людей в возрасте от 20 до 40 лет.