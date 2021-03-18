Киев идет на карантин с 20 марта — Кличко сообщил детали

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Ракурс

Жесткий карантин в Киеве будет действовать с 20 марта. Об этом в четверг, 18 марта, сообщили чиновники столицы.

С 00.00 20 марта — то есть в ночь с пятницы на субботу — Киев вводит строгие карантинные ограничения. Потому что нам надо спасать здоровье и жизни людей!, — заявил мэра Киева Виталий Кличко во время срочного брифинга в связи с ситуацией с заболеваемостью в столице.

По словам Кличко, общественный транспорт Киева во время жесткого карантина с 20 марта будет работать в обычном режиме, однако с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима.

С заполненностью мест для сидения на 50%… Эти ограничения мы вводим на три недели — до 9 апреля включительно. Я призываю всех отнестись сознательно и ответственно к ситуации и соблюдать ограничения, — отметил Кличко.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что локдаун в Украине могут ввести, если большое количество областей перейдут в «красную» карантинную зону. Условием является 50−70% регионов, которые максимально усилили ограничения.