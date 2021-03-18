Дубинский - слив «пленок Байдена-Порошенко» организовала Банковая

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Ракурс

Александр Дубинский, изгнанный из партии «Слуга народа», заявил, что организатором слива «пленок» Байдена-Порошенко был Офис президента. Дубинский обвинил главу фракции Давида Арахамию в давлении на него в этом деле и назвал нардепа «крысой».

По словам Дубинского, Арахамия непосредственно вымогал у него принять участие в пресс-конференции, на которой нардеп из ОПЗЖ Андрей Деркач обнародовал «записи», а также работать в следственной комиссии по «пленках».

Как отметил Дубинский, после его отказа регистрации ВСК организовал глава фракции и даже «протянул ее через регламентный комитет Рады». Дубинский считает, что Офис президента заставлял его медийно раскручивать публикацию пленок Порошенко-Байдена.

Я не имею отношения к публикации пленок Байдена и их тиражирования, — заявил политик, уточнив, что теперь его обвиняют в обратном.

На заявление Дубинского отреагировал Арахамия.

Человек выплескивает эмоции. Сам виноват, — ответил Арахамия телеграм-каналу Pavlovskiy News.

По его словам, после введения санкций Дубинский столкнулся с рядом жизненных неудобств — ему даже проблематично проводить финансовые операции, поэтому сейчас он обвиняет других в том, в чем сам виноват.