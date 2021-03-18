Канцлер Австрии пользовался самолетом Фирташа. Фото: ZackZack

https://racurs.ua/n151904-kancler-avstrii-polzovalsya-samoletom-firtasha-smi-foto.html

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Канцлер Австрии Себастьян Курц пользовался частным самолетом, который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

4 марта Курц использовал самолет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером OE-IRK для перелета из Тель-Авива в Вену. Этот же самолет Фирташ часто использует для перелетов по Европе, пишет ZackZack.

Пиар-менеджер Фирташа Даниэль Капп заявил изданию, что самолет принадлежит «компании, которую можно отнести к Фирташу, но управляется она автономно третьей стороной».

В офисе Курца пояснили, что самолет был заказан по стандартной процедуре и «не имеет значения, кто владеет самолетом».

Фирташ проживает в Австрии с 2014 года, где пытается бороться с американским ордером на экстрадицию.

В США его обвиняют в отмывании денег и создании организаций, действующих под влиянием рэкета, а также коррупционных схемах за рубежом.

ZackZack сообщает, что Фирташ сблизился с австрийской политической элитой, поэтому ему удается откладывать свою экстрадицию.

По данным издания, бизнесмен живет на вилле спонсора правящей Австрийской народной партии Курца, а в его юридической команде работает бывший министр юстиции Австрии Дитер Бомдорфер.