Зарплата Шмыгаля — сколько заработал премьер за год, раскрыли в Кабмине

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Ракурс

Заработная плата премьер-министра Дениса Шмыгаля в январе 2021 года составляла 58,7 тыс. грн, однако после удержания налога с доходов физических лиц и военного сбора глава правительства получил 47,2 тыс. грн. Об этом сообщил Департамент информации и взаимодействия с общественностью Секретариата Кабмина в ответ на запрос «Ракурса».

В феврале Шмыгаль заработал 55 тыс. грн, а на руки получил 44,3 тыс. грн. Для сравнения, на момент назначения на должность премьера в марте прошлого года фактически полученная заработная плата Шмыгаля составляла 37 тыс. грн.

В апреле-августе 2020 года глава правительства ежемесячно получал «на руки» 37−38 тыс. грн, а в сентябре-декабре несколько больше — 43−45 тыс. грн.

Напомним, что Кабинет министров весной 2020 года ввел ограничение, согласно которому месячное вознаграждение и заработная плата в государственном секторе не должны были превышать 10 размеров минимальной зарплаты (то есть 47 тыс. 230 грн в месяц). В октябре правительство отменило эту норму, но ограничило месячный размер максимальной зарплаты топ-чиновников до 1,25 млн грн.

За почти год работы на должности главы правительства Денис Шмыгаль заработал свыше 494 тыс. грн.