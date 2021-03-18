Зарплата Шмигаля — скільки заробив прем’єр за рік, розкрили в Кабміні

https://racurs.ua/ua/n151905-zarplata-shmygalya-skilky-zarobyv-premier-za-rik-rozkryly-v-kabmini.html

Ракурс

Заробітна плата прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у січні 2021 року становила 58,7 тис. грн, однак після утримання податку з доходів фізичних осіб та військового збору глава уряду отримав 47,2 тис. грн. Про це повідомив Департамент інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабміну у відповідь на запит «Ракурсу».

У лютому Шмигаль заробив 55 тис. грн, а на руки отримав 44,3 тис. грн. Для порівняння, на момент призначення на посаду прем'єра торік у березні фактично отримана заробітна плата Шмигаля становила 37 тис. грн.

У квітні-серпні 2020 року глава уряду щомісяця отримував «на руки» 37−38 тис. грн, а у вересні-грудні дещо більше — 43−45 тис. грн.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів навесні 2020 року запровадив обмеження, згідно з яким місячна винагорода і заробітна плата у державному секторі не повинна була перевищувати 10 розмірів мінімальної зарплати (тобто 47 тис. 230 грн на місяць). У жовтні уряд скасував цю норму, але обмежив місячний розмір максимальної зарплатні топ-чиновників 1,25 млн грн.

За майже рік роботи на посади глави уряду Денис Шмигаль отримав понад 494 тис. грн зарплатні.