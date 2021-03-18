Можливість запровадження локдауну прокоментував Степанов. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n151903-mojlyvist-zaprovadjennya-lokdaunu-v-ukrayini-prokomentuvav-stepanov.html

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Локдаун в Україні через спалах коронавірусу поки вводити не будуть.

Потреби у загальнонаціональному жорсткому карантину в Міністерстві охорони здоров’я поки не бачать. Проте українці повинні суворо дотримуватись карантинних вимог. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив в ефірі ТСН.

За його словами, українцям не потрібно допустити ситуацію з коронавірусом до «червоного» карантинного рівня.

Я не вважаю, що нам зараз потрібен загальнонаціональний жорсткий карантин. Якщо буде більше звернено уваги саме на карантинні обмеження, які діють на території регіону, щоб не допустити ситуацію до «червоного» рівня. Якщо вже область перейшла у цей рівень, то важливо виконувати ті правила, які дає Міністерство охорони здоров’я, — заявив він.



Степанов прогнозує, що спалах коронавірусу в Україні триватиме до кінця квітня.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що локдаун в Україні можуть запровадити, якщо велика кількість областей перейдуть в «червону» карантинну зону. Умовою є 50−70% регіонів, які максимально посилили обмеження.