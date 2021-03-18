Возможность введения локдауна прокомментировал Степанов. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n151903-vozmojnost-vvedeniya-lokdauna-v-ukraine-prokommentiroval-stepanov.html

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Локдаун в Украине из-за вспышки коронавируса пока вводить не будут.

Потребности в общенациональном жестком карантине в Министерстве здравоохранения пока не видят. Однако украинцы должны строго соблюдать карантинные требования. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире ТСН.

По его словам, украинцам не нужно допустить ситуацию с коронавирусом до «красного» карантинного уровня.

Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимания именно на карантинные ограничения, которые действуют на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до «красного» уровня. Если область уже перешла в этот уровень, то важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения, — заявил он.



Степанов прогнозирует, что вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что локдаун в Украине могут ввести, если большое количество областей перейдут в «красную» карантинную зону. Условием является 50−70% регионов, которые максимально усилили ограничения.