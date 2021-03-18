Канцлер Австрії користувався літаком Фірташа. Фото: ZackZack

https://racurs.ua/ua/n151904-kancler-avstriyi-korystuvavsya-litakom-firtasha-zmi-foto.html

Ракурс

Канцлер Австрії Себастьян Курц користувався приватним літаком, який належить українському олігарху Дмитру Фірташу.

4 березня Курц використовував літак Embraer Legacy 600 з реєстраційним номером OE-IRK для перельоту з Тель-Авіва до Відня. Цей же літак Фірташ часто використовує для перельотів по Європі, пише ZackZack.

Піар-менеджер Фірташа Даніель Капп заявив виданню, що літак належить «компанії, яку можна віднести до Фірташа, але управляється вона автономно третьою стороною».

В офісі Курца пояснили, що літак замовили за стандартною процедурою і «не має значення, хто володіє літаком».

Фірташ проживає в Австрії з 2014 року, де намагається боротися з американським ордером на екстрадицію.

У США його звинувачують у відмиванні грошей і створенні організацій, що діють під впливом рекету, а також корупційних схемах за кордоном.

ZackZack зазначає, що Фірташ зблизився з австрійською політичною елітою, тому йому вдається відкладати свою екстрадицію.

За даними видання, бізнесмен живе на віллі спонсора правлячої Австрійської народної партії Курца, а в його юридичній команді працює колишній міністр юстиції Австрії Дітер Бомдорфер.