Дубінський — Злив «плівок Байдена-Порошенка» організувала Банкова (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n151906-dubinskyy-zlyv-plivok-baydena-poroshenka-organizuvala-bankova.htmlРакурс
Олександр Дубінський, вигнаний із партії «Слуга народу», заявив, що організатором зливу «плівок» Байдена-Порошенко був Офіс президента. Дубінський звинуватив очільника фракції Давида Арахамії у тиску на нього в цій справі і назвав нардепа «щуром».
За словами Дубінського, Арахамія безпосередньо вимагав у нього взяти участь в прес-конференції, на якій нардеп з ОПЗЖ Андрій Деркач оприлюднив «записи», а також працювати у слідчій комісії щодо «плівок».
Як зазначив Дубинський, після його відмови реєстрацію ТСК організував глава фракції і навіть «протягнув її через регламентний комітет Ради». Дубінський вважає, що Офіс президента змушував його медійно розкручувати публікацію плівок Порошенко-Байдена.
Я не маю відношення до публікації плівок Байдена і їх тиражування, — заявив політик, уточнивши, що тепер його звинувачують у зворотному.
На заяву Дубінського відреагував Арахамія.
Людина вихлюпує емоції. Сам винен, — відповів Арахамія телеграм-каналу PavlovskiyNews.
За його словами, після введення санкцій Дубинський зіткнувся з низкою життєвих незручностей — йому навіть проблематично проводити фінансові операції, тому зараз він звинувачує інших у тому, в чому сам винен.
Він дійсно публічно висловлювався, відправляв листи в Конгрес. Він же розумний хлопець… Пройде деякий час і буде переоцінка відбувається, — заявив Арахамія, назвавши малоймовірним сценарій повернення Дубінського в ряди «слуг народу».