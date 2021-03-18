Дубінський — Злив “плівок” Байдена-Порошенка організувала Банкова

https://racurs.ua/ua/n151906-dubinskyy-zlyv-plivok-baydena-poroshenka-organizuvala-bankova.html

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Олександр Дубінський, вигнаний із партії «Слуга народу», заявив, що організатором зливу «плівок» Байдена-Порошенко був Офіс президента. Дубінський звинуватив очільника фракції Давида Арахамії у тиску на нього в цій справі і назвав нардепа «щуром».

За словами Дубінського, Арахамія безпосередньо вимагав у нього взяти участь в прес-конференції, на якій нардеп з ОПЗЖ Андрій Деркач оприлюднив «записи», а також працювати у слідчій комісії щодо «плівок».

Як зазначив Дубинський, після його відмови реєстрацію ТСК організував глава фракції і навіть «протягнув її через регламентний комітет Ради». Дубінський вважає, що Офіс президента змушував його медійно розкручувати публікацію плівок Порошенко-Байдена.

Я не маю відношення до публікації плівок Байдена і їх тиражування, — заявив політик, уточнивши, що тепер його звинувачують у зворотному.

На заяву Дубінського відреагував Арахамія.

Людина вихлюпує емоції. Сам винен, — відповів Арахамія телеграм-каналу PavlovskiyNews.

За його словами, після введення санкцій Дубинський зіткнувся з низкою життєвих незручностей — йому навіть проблематично проводити фінансові операції, тому зараз він звинувачує інших у тому, в чому сам винен.