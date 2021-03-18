Київ йде на карантин з 20 березня — Кличко повідомив деталі

https://racurs.ua/ua/n151907-kyyiv-yde-na-karantyn-z-20-bereznya-klychko-povidomyv-detali.html

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Жорсткий карантин у Києві діятиме з 20 березня. Про це у четвер, 18 березня, повідомила міська влада столиці.

З 00.00 20 березня — тобто в ніч із п’ятниці на суботу — Київ запроваджує суворі карантинні обмеження. Бо нам треба рятувати здоров’я і життя людей!, — заявив мера Києва Віталій Кличко під час термінового брифінгу щодо ситуації із захворюваністю в столиці.

За словами Кличка, громадський транспорт Києва під час жорсткого карантину з 20 березня працюватиме в звичному режимі, проте з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму.

Із заповненістю місць для сидіння на 50%. Ці обмеження ми запроваджуємо на три тижні — до 9 квітня включно. Я закликаю всіх поставитися свідомо та відповідально до ситуації та дотримання обмежень, — наголосив Кличко.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що локдаун в Україні можуть запровадити, якщо велика кількість областей перейдуть в «червону» карантинну зону. Умовою є 50−70% регіонів, які максимально посилили обмеження.