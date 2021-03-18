Хто краще захищений від повторного зараження COVID-19. Фото:

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Повторне інфікуватися коронавірусом більш загрожує людям віком 65 років та старше, чим молоді.

Люди похилого віку мають лише 47% захисту, а молоді люди, які перехворіли на COVID-19, на 80% захищені від повторного інфікування вірусом. Про це свідчать результати дослідження данських науковців, яке було засноване на даних національної стратегії щодо тестування на COVID-19 в Данії. Про це йдеться у медичному журналі The Lancet.

Наше дослідження підтверджує те, що припускали інші вчені: повторне зараження COVID-19 рідко стається у молодих, здорових людей, у той час як літні люди більш схильні до повторного інфікування, — упевнені дослідники.



Інші результати дослідження вказують на те, що захист від повторного інфікування стабільно залишався протягом півроку після перенесення хвороби. Також науковці довели, що заходи із захисту літніх людей, включаючи соціальну дистанцію та вакцинацію, необхідні, навіть, якщо людина вже інфікувалася коронавірусом.

Нагадаємо, українські фахівці заявили, що «британський» штам коронавірусної хвороби COVID-19, який нещодавно виявили в Україні, вражає в основному людей у віці від 20 до 40 років.