Стало відомо, скільки людей в Україні захворіли на коронавірус повторно. Фото: rovesnyknews.te.uа

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Повторне інфікування коронавірусом в Україні зафіксували в 1 тис. 360 випадках.

Ми зібрали інформацію про людей, які перехворіли один раз і були внесені в електронну систему епіднагляду як такі, що одужали. Через певний час їм знову поставили діагноз COVID-19. Станом на 16 березня таких людей 1 тис. 360. Це за даними обласних лабораторних центрів, — розповів генеральний директор Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) України Роман Родина.

У грудні 2020 року ЦГЗ повідомив, що повторний позитивний результат ПЛР, отриманий не раніше ніж за 40 днів від першого позитивного результату, виявили у 2 тис. 161 людини.

За словами Родини, ці люди могли заразитися різними штамами коронавірусу, але точної інформації про це немає.

Він підкреслив, що одужання після коронавірусної хвороби не означає, що людина не може заразитися повторно.

Антитіла тримаються, за різними даними, від двох до чотирьох місяців, — наголосив директор Центру громадського здоров’я.

Нагадаємо, повторне інфікування коронавірусом більш загрожує людям віком 65 років та старше, чим молоді. Люди похилого віку мають лише 47% захисту, а молоді люди, які перехворіли на COVID-19, на 80% захищені від повторного інфікування вірусом.