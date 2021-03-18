Одна сторона Землі втрачає більше тепла, ніж інша. Фото: nocookie.net

https://racurs.ua/ua/n151918-odna-storona-zemli-vtrachaie-bilshe-tepla-nij-insha-vcheni.html

Ракурс

Тепловтрата земної поверхні за останні 400 млн років свідчить про те, що один бік Землі втрачає більше тепла, ніж інший.

На тепловий баланс планети впливають сильні просторові та тимчасові зміни поверхневого теплового потоку, які викликані тектонікою плит. Минулі дослідження показали, що тепло, що йде з надр Землі, досягає поверхні, де й розсіюється. Такого висновку дійшли науковці Університету Осло, результати дослідження опубліковані в журналі Geophysical Research Letters.

За допомогою моделі руху континентів і океанічних плит, норвезькі вчені реконструювали історію тепловтрати земної поверхні за останні 400 млн років і з’ясували, що внутрішнє тепло планети втрачається нерівномірно. Це пов’язано з тим, що континенти за цей час зазнавали значних змін.

Виявилося, що в минулому втрати тепла були в середньому на 25 відсотків вище, ніж сьогодні. Частково це пов’язано з розташуванням материкових масивів, які утримують собою земне тепло.

Таким чином було з’ясовано, що сьогодні частина Землі, що знаходиться з боку Тихого океану, втрачає тепло швидше, ніж протилежна. Хоча в минулому вона, навпаки, охолоджувалася повільніше. Це пов’язано з тим, що приблизно з 1,1 до 0,7 млрд років тому ту частину планети «накривав» собою суперконтинент Родинія.

Нагадаємо, вчені розрахували час, коли сонячна радіація повністю знищить атмосферу Землі. Вчені провели комп’ютерне моделювання, враховуючи сотні і навіть тисячі різних умов розвитку життя на Землі.