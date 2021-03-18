Одна сторона Земли теряет больше тепла, чем другая. Фото: nocookie.net

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Теплопотеря земной поверхности за последние 400 млн лет свидетельствует о том, что одна сторона Земли теряет больше тепла, чем другая.

На тепловой баланс планеты влияют сильные пространственные и временные изменения поверхностного теплового потока, которые вызваны тектоникой плит. Прошлые исследования показали, что тепло, идущее из недр Земли, достигает поверхности, где и рассеивается. К такому выводу пришли ученые Университета Осло, результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

С помощью модели движения континентов и океанических плит, норвежские ученые реконструировали историю теплопотери земной поверхности за последние 400 млн лет и выяснили, что внутреннее тепло планеты теряется неравномерно. Это связано с тем, что континенты за это время претерпевали значительные изменения.

Оказалось, что в прошлом потери тепла были в среднем на 25 процентов выше, чем сегодня. Частично это связано с расположением материковых массивов, которые удерживают собой земное тепло.

Таким образом было выяснено, что сегодня часть Земли, находящаяся со стороны Тихого океана, теряет тепло быстрее, чем противоположная. Хотя в прошлом она, наоборот, охлаждалась медленнее. Это связано с тем, что примерно с 1,1 до 0,7 млрд лет назад ту часть планеты «закрывал» собой суперконтинент Родиния.

Напомним, ученые рассчитали время, когда солнечная радиация полностью уничтожит атмосферу Земли. Ученые провели компьютерное моделирование, учитывая сотни и даже тысячи различных условий развития жизни на Земле.