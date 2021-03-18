От Кличко в Кабмине требуют компенсации для индустрии развлечений из-за локдауна в Киеве

https://racurs.ua/n151917-ot-klichko-v-kabmine-trebuut-kompensacii-dlya-industrii-razvlecheniy-iz-za-lokdauna-v-kieve.html

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Частичный локдаун в Киеве ухудшит ситуацию на предприятиях индустрии развлечений. Так считает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он опубликовал в своих соцсетях собственное заявление по поводу объявленного локдауна в Киеве с 20 марта.

Ткаченко считает, что закрытие учреждений культуры и креативных индустрий с 20 марта — «спорное решение». Он считает, что именно культура и креативный бизнес добросовестно соблюдали и соблюдают требования санепидемобмежень и понесли наибольшие экономические убытки из-за пандемии.

Министр требует, чтобы КГГА компенсировала этим учреждениям трехнедельный закрытия с 20 марта по 9 апреля.

Нужно учитывать последствия и предложить компенсацию за убытки культуры. В МКИП мы готовы поделиться опытом с КГГА и подсказать, как внедрить механизм компенсаций, — написал Ткаченко.



Министр также спрашивает у мэра Киева Виталия Кличко, «почему остается работать общественный транспорт» и просит у него «показать свое неравнодушие к культурно-креативной сфере».

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что локдаун в Украине могут ввести, если большое количество областей перейдут в «красную» карантинную зону. Условием является 50−70% регионов, которые максимально усилили ограничения.