Права работников: Что Кабмин изменит в трудовом законодательстве

https://racurs.ua/n151916-prava-rabotnikov-chto-kabmin-izmenit-v-trudovom-zakonodatelstve.html

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Кабинет министров взялся за права работников и внесение изменений в трудовое законодательство. Для этого правительство на заседании 17 марта поддержало законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников», который направлен на гармонизацию украинского законодательства с нормативами ЕС.

Если законопроект поддержит Верховная Рада, изменения коснутся коллективного трудового договора. Обязанность по его заключению возложат не только на предприятия, но и на физических лиц (в том числе — физических лиц- предпринимателей). Таким образом, у инспекторов Гоструда появится еще один рычаг давления на ФЛП, так как по закону, коллективный трудовой договор нужно не просто составить и подписать, но и зарегистрировать в горсовете.

Работодатель будет обязан ознакомить всех работников с коллективным трудовым договором в течение недели после его заключения, а также организовать беспрепятственный доступ к нему работников в любое время. В случае нарушения данной нормы, сотрудника, ответственного за ознакомление коллектива с коллективным трудовым договором, ждет дисциплинарная ответственность и штраф до 170 грн.

Также законопроектом урегулирован вопрос массового увольнения сотрудников. Предварительно о массовом увольнении сотрудников работодатель обязан предупредить Государственную службу занятости, а за три месяца до увольнения — проводить консультации с профсоюзом.

При этом массовым увольнением будет считаться увольнение в течение месяца:

10 и больше сотрудников — у работодателя с численностью 20−100 сотрудников;

10 и больше процентов сотрудников — у работодателя с численностью от 101 до 300 сотрудников;

30 и больше сотрудников — у работодателя с численностью от 301 до 1 тыс. сотрудников (включительно);

три и больше процентов сотрудников — у работодателя с численностью от 1 тыс. и больше.

Законодательство изменится и в части борьбы с дискриминацией при приеме на работу. Законопроект предусматривает, что работодатель может свободно выбирать работника среди соискателей, но при это необоснованный отказ в приеме на работу запрещается. По требованию соискателя, работодатель будет обязан предоставить письменную аргументацию своего отказа.

Дискриминация также не допустима при размещении вакансий. Так, законопроектом запрещается в вакансиях выдвигать требования по расовому признаку, цвету кожи, возрасту, полу, состоянию здоровья, инвалидности, подозрения или наличия заболевания на ВИЧ/СПИД, сексуальной ориентации, религиозных, политических и других убеждений, членства в профсоюзах или общественных объединениях, этнического и социального происхождения, семейного и имущественного положения, места жительства, по языковым и другим признакам, не связанным с характером работы и условиями ее выполнения.

Штраф за допуск работодателем такой дискриминации составит 10 минимальных заработных плат и будет применяться Гоструда.

Вместе с тем, законопроект говорит о том, что не является дискриминацией действия, которые зависят от характера выполняемых работ или обусловлены социальной защитой отдельных категорий лиц. Таким образом, размещение работодателем вакансий, например, для людей с ограниченными возможностями не запрещено.

Законопроект разработан Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и пока не зарегистрирован в Верховной Раде.