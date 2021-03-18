В «Шахтере» обнаружили коронавирус в день игры с «Ромой»

https://racurs.ua/n151915-v-shahtere-obnarujili-koronavirus-v-den-igry-s-romoy.html

Ракурс

Коронавирус снова обнаружили в донецком «Шахтере». Это произошло в день игры Лиги Европы с итальянской «Ромой». Больной — украинский защитник Виктор Корниенко. Остальные игроки «Шахтера» оказались здоровыми.

Информацию опубликовала пресс-служба ФК «Шахтер» в Twitter. Сегодня, 18 марта, на НСК «Олимпийском» состоится матч донецкого «Шахтера» против «Ромы» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч закончился 0:3 в пользу римской команды. Матч пройдет в 19.55 по киевскому времени.

Игра пройдет без зрителей из-за решения Постоянной комиссии по вопросам по техногенно-экологической безопасности и ЧС КГГА. Причина в том, что в столице серьезная ситуация с коронавирусом, а с 19 марта в городе объявили частичный локдаун.

Болельщикам вернут деньги за уже проданные билеты.