Фейковые справки о негативном тесте на COVID-19. Фото: zaxid.net

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Поддельные справки о негативном тесте на коронавирусную болезнь COVID-19 изготавливали в Киеве.

Противоправной деятельностью занимались два дельца, которые изготавливали и сбывали поддельные документы о отрицательном тесте на коронавирус без прохождения соответствующих исследований. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители установили, что один из злоумышленников подыскивал лиц, которые планировали ехать за границу, и предлагал им получить справку с отрицательным результатом теста на «ковид» без необходимости обследования. Его сообщник, оказавшийся рабочим одной из столичных лабораторий, изготавливал поддельный документ.

За одну справку нужно было заплатить от 900 до 1 тыс. 500 грн. Предварительно установлено, что с февраля по март 2021 года дельцы смогли реализовать почти 80 фальсифицированных лекарственных справок.

В лаборатории и в квартирах фигурантов дела провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли бланки сертификатов и справок с печатями лаборатории, печати, деньги в сумме около 500 тыс. грн, черновые записи, а также другие вещественные доказательства, указывающие на совершение преступления.

Напомним, в Киевской области разоблачили двух злоумышленников, которые подделывали справки об отсутствии коронавируса. За 550 грн заказчик получал справку об отсутствии заболевания с поддельной печатью одного из столичных медицинских центров.