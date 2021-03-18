Фейкові довідки про негативний тест на COVID-19. Фото: zaxid.net

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Підробні довідки про негативний тест на коронавірусну хворобу COVID-19 виготовляли у Києві.

Протиправною діяльністю займалися двоє ділків, які виготовляли та збували підроблені документи про негативний тест на коронавірус без проходження відповідних досліджень. Про це 18 березня повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Правоохоронці встановили, що один із зловмисників підшуковував осіб, які планували їхати за кордон, та пропонував їм отримати довідку з негативним результатом тесту на «ковід» без необхідності обстеження. Його спільник, який виявився робітником однієї з столичних лабораторій, виготовляв підробний документ.

За одну довідку потрібно було заплатити від 900 до 1 тис. 500 грн. Попередньо встановлено, що з лютого по березень 2021 року року ділки змогли реалізувати майже 80 фальсифікованих лікарських довідок.

У лабораторії та в квартирах фігурантів справи провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили бланки сертифікатів та довідок з печатками лабораторії, печатки, гроші у сумі близько 500 тис. грн, чорнові записи, а також інші речові докази, які вказують на вчинення злочину.

Нагадаємо, у Київській області викрили двох зловмисників, які підробляли довідки про відсутність коронавірусу. За 550 грн замовник отримував довідку про відсутність захворювання із підробленою печаткою одного зі столичних медичних центрів.