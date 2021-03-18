Анексію Криму засудили країни «Великої сімки» — заява. Фото: armyinform.com.ua

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Агресію Росії проти України засудили міністри закордонних справ «Великої сімки». Також вони заявили про рішучу підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України з нагоди сьомої річниці спроби анексії Криму Росією.

Через сім років після спроби незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ми підтверджуємо свою непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, — йдеться у заяві, опублікованій на сайті британського уряду.

Представники Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та Верховний представник Європейського Союзу додали, що вони єдині у своєму засудженні подальших дій Росії щодо підриву суверенітету України, її територіальної цілісності та незалежності.

Ми також рішуче виступаємо проти тривалої дестабілізації України Росією, особливо російських дій у певних районах Донецької та Луганської областей, в нехтуванні своїми зобов’язаннями, взятими в рамках Мінських угод. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником, — зазначається в заяві.

Міністри країн G7 звернули увагу на те, що кремлівський режим продовжує політичні репресії проти жителів окупованого ним Криму.

Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію поважати свої міжнародні зобов’язання, дозволити доступ міжнародних спостерігачів та негайно звільнити всіх, кого несправедливо затримали. Ми вітаємо ініціативу України щодо створення міжнародної Кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму. G7 залишається повністю відданою виконанню санкцій і продовжуватиме підтримувати Україну. Крим — це Україна, — заявили міністри.

Президент Володимир Зеленський привітав заяву міністрів закордонних справ країн «Великої сімки» і підтримку створення Кримської платформи.

Це справжній жест дружби — підтримати нашу ініціативу щодо створення міжнародної Кримської платформи для консолідації зусиль міжнародного співтовариства щодо Криму та припинення російської агресії. Україна рухається до миру, — сказав Володимир Зеленський.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заяву G7 «сильним сигналом».

Росія — сторона конфлікту, не посередник, має розблокувати мирний процес. Виправдати окупацію Криму ніколи не вдасться. Міцна підтримка Кримської платформи, — зазначив він.

Нагадаємо, «референдум» в Криму, який проводився під дулами автоматів російських військових, в Росії називають відповідним міжнародному праву і законам України.