Дозвіл на зброю в Україні можна буде отримати онлайн. Фото: slovoidilo.ua

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Процес оформлення, видачі дозволів та перереєстрації дозволених видів зброї з 18 березня відновила Національна поліція.

Відповідна служба з видачі дозволів на зброю все ще знаходиться в процесі реорганізації, але продовжує роботу. Всі працівники цих підрозділів на період переформатування служби виведені поза штат. Робочий процес контролюють співробітники Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко на власній сторінці у Facebook.

За його словами, термін проведення службового розслідування через виявлення корупційної схеми видачі дозволів на придбання зброї, не враховуватиметься під час перереєстрації зброї. При цьому не передбачені штрафи для власників, яким потрібно продовжити дозволи на зброю.

Наразі у поліції напрацьовують алгоритм створення та налагодження роботи нового підрозділу, який займатиметься питаннями реєстрації та контролю за обігом зброї. Також планується передати повноваження для оформлення документів на отримання чи продовження дозволів на зброю в сервісні центри МВС.

Весь документообіг з дозволами на зброю здійснюватиметься через електронну базу, оскільки це зведе до мінімуму можливість корупційної складової. Також Клименко обіцяє створити Єдину базу даних зареєстрованої зброї. На реорганізацію відділу та розробку софту піде кілька місяців.

Нагадаємо, у березні Офіс генпрокурора викрив масштабну злочинну схему видачі дозволів на зброю, організовану посадовцями Нацполіції. Її учасники щомісяця оформлювали понад 200 незаконних дозволів за хабарі.